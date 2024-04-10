Така зброя могла б топити кораблі та, можливо, руйнувати прольоти сталебетонних мостів.

Українські малі безпілотні катери, начинені вибухівкою, стали одним із основних засобів у боротьбі з Чорноморським флотом Росії. Ними було вражено чимало російських кораблів.

Останнім з них був ракетний корвет "Сергій Котов", атакований біля порту Феодосія на південному сході Криму 5 березня, пише Forbes. Якщо в цих дронах є недолік, то це, можливо, їхні боєголовки. Їхня вага становить 400 чи 500 фунтів (180 – 220 кг), і зазвичай це занадто мало для того, щоб один безпілотний катер міг потопити ворожий корабель. Через це такі катери атакують зграями, а оператори намагаються завдавати по цілях кількох ударів.

Цілком можливо, що українці мають на меті представити безпілотний катер з більшою стандартною боєголовкою: 1100-фунтовий монстр (біля 500 кг), як повідомляється, взятий зі знятої з експлуатації протикорабельної ракети Styx.

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"Якщо це так, українські оператори безпілотних човнів можуть мати новий клас зброї – такої, яка могла б топити кораблі та, можливо, також руйнувати прольоти сталебетонних мостів, таких як стратегічний Керченський міст, що з’єднує Росію з окупованим Кримом. Перші докази можливої появи нового катера з’явилися минулого тижня, коли румунські чиновники виявили перекинутий надувний човен з жорстким корпусом у Чорному морі поблизу Тузли", – йдеться у матеріалі

Румунська берегова охорона відбуксирувала затонулий обʼєкт до порту Констанца, де його оглянули урядові експерти. За даними румунських ЗМІ, корабель був оснащений радіоперешкодами. Поруч також було знайдено вибуховий пристрій – ймовірно, боєголовку.

"Дивно, але на фотографіях покинутого безпілотного надводного апарату, схоже, зображена боєголовка, яка все ще прикріплена до носа судна. Ми не знаємо напевно, кому належить дрон і як він опинився в румунських водах. Морський експерт Х.І. Саттон зробив висновок, що сам корпус є модифікацією пошуково-рятувального катера американського виробництва, копії якого Україна отримала як допомогу. А масивна боєголовка походить від старої протикорабельної ракети Styx, яку колись мав український флот", – пише видання.

Якщо Саттон правий щодо технічних деталей і апарат дійсно є українським, можливо, українці намагаються додати до свого флоту безпілотних катерів справжній безпілотний бойовий корабель – морський дрон із серйозною вогневою міццю.

Морські дрони у війні

Україна активно використовує морські дрони у війні з окупантами. За допомогою безекіпажних катерів було пошкоджено не один корабель Чорноморського флоту РФ.

На міжнародному рівні Україна представила свій новий морський дрон MAGURA V5 ще влітку 2023 року. Його показали в Туреччині на оборонній виставці International Defence Industry Fair.

Кількома днями пізніше американський канал CNN показав, як виглядають зблизька українські морські дрони-камікадзе MAGURA V5, що використовуються для атак по російських надводних цілях. Перша публічна демонстрація цієї зброї відбулася в липні 2023 року. Тоді стверджувалося, що ці дрони здатні нести до 300 кг вибухівки на дистанцію до 800 км.

Вже у вересні 2023 року стало відомо, що у складі ВМС ЗСУ створено окрему бригаду морських дронів. Вона використовує різні типи дронів: підводні, надводні, для розвідки, розмінування та вогневого ураження противника.

Крім того, в арсеналі України є і морські дрони під назвою Sea Baby ("Морський малюк"). Їх було розроблено Службою безпеки України.

За місяці війни українські морські дрони стали справжнім "стримувачем" російських військових кораблів. Вони зробили революцію у військово-морській війні, відстежуючи ворожі цілі як у морі, так і у військово-морських базах противника.

Примітно, що Росія створила власний морський дрон. Проте, як зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, він виявився невдалим.

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