Українці вже довели, що можуть знищувати цілі дронами у тилу Росії.

Україна суттєво наростила свої можливості по виробництву ударних БПЛА. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На цей рік наші можливості зробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії. Українські аналоги є, і те, що ви бачите, як на Росії вибухає – це все дрони українського виробництва", – зазначив міністр.

За його словами, українські аналоги дуже схожі на російські, якщо казати про основні параметри. Маються на увазі, перш за все, кількість вибухівки та дальність дії. Олександр Камишин додав, що наразі вже є закордонні партнери, які хочуть придбати українські дрони.

Раніше стало відомо, що Україна почала випробовувати на фронті БПЛА зі штучним інтелектом.

"Шахеди" – які бувають та що можуть

Росіяни давно застосовують проти України дешеві та відносно прості іранські БПЛА Shahed 131 та Shahed 136, які у російській армії отримали позначення "Герань-1" та "Герань-2" відповідно.

Shahed 131 має двигун "Ванкеля" моделі Shahed-783/788. Маса його бойової частини становить 15 кг, дальність пуску БПЛА – 900 км. Якщо казати про Shahed 136, то він має бойову частину масою до 45 кг, а заявлена максимальна дальність становить близько 2500 км. Крейсерська швидкість дрону – 180 км/год.

Окрім цих моделей росіяни застосовують проти України і набагато складніший та дорожчий Shahed 238, оснащений турбореактивним двигуном і здатний розвивати швидкість 600 км/год.

Слабким місцем БПЛА є те, що його реактивний двигун дає набагато кращу сигнатуру, ніж двигуни Shahed 131/136. Тому ПЗРК мають значно більше шансів на захоплення такої цілі інфрачервоними головками самонаведення.

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