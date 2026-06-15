Україна отримала пакет ракет до Patriot, - Зеленський

Під час нічної ворожої атаки використовували ці ракети.

Нещодавно в Україну надійшов пакет ракет Patriot, тому нам було чим відбивати баллістику. Про це заявив президент заявив про це після огляду наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі, повідомляє Новини.LIVE.

"Був у нас пакет ракет Patriot нещодавно, його було доставлено в Україну. Слава Богу, був цей пакет. Зараз вже після того, як ми використовували відповідні ракети, можна про це говорити", - сказав президент.

За його словами, сили ППО мали засоби, щоб реагувати на ракетну атаку, але не вдалося відбити масований наліт ударних дронів.

Відео дня

"Було достатньо, щоб збивати балістику, але як бачите, не всі не всі дрони були збиті", - сказав Зеленський.

Нічна атака РФ по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами. Наразі вже відомо про 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці.

Також через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. ДСНС ліквідували пожежу на даху собору.

У Харкові РФ повторно атакувала обʼєкт, коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків удару. Внаслідок російського удару по Харкову загинуло 5 людей, ще 9 отримали поранення.

У Дніпрі росіяни вдарили по залізничній станції, коледжу та підприємству. Крім того, ворог атакував цієї ночі Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області.

Загалом, за даними Повітряних сил, радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів: 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим); 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- РФ); 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл. РФ); 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, окупований Крим).

Вас також можуть зацікавити новини: