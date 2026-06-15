Влучання 20 балістичних ракет: Повітряні сили розкрили масштаби нічної атаки росіян

Основним напрямком повітряного удару окупантів був Київ.

У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків", - йдеться в повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

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6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим);

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- РФ);

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл. РФ);

611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

582 ворожих БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях", - зазначили Повітряні сили.

Нічна атака на Україну

Найбільших руйнувань зазнала столиця, де зафіксовано пошкодження на майже 50 локаціях. Через обстріл частина міста залишилася без електропостачання. Наразі відомо, що загинули 4 людини, 25 - поранені. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка. Крім того, у низці столичнх районів є влучання у житлові багатоповерхівки.

У Харкові під час гасіння пожежі росіяни завдали цинічного повторного удару, внаслідок якого загинули 5 рятувальників ДСНС України , ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйновано одне з приміщень коледжу. Пошкоджено знаменитий Будинок органної та камерної музики. Поранення отримала одна людина.

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