Влучання 20 балістичних ракет: Повітряні сили розкрили масштаби нічної атаки росіян

У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків", - йдеться в повідомленні.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:
- 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим);
- 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- РФ);
- 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл. РФ);
- 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:
- 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
- 582 ворожих БпЛА різних типів.
"За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях", - зазначили Повітряні сили.
Нічна атака на Україну
Найбільших руйнувань зазнала столиця, де зафіксовано пошкодження на майже 50 локаціях. Через обстріл частина міста залишилася без електропостачання. Наразі відомо, що загинули 4 людини, 25 - поранені. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка. Крім того, у низці столичнх районів є влучання у житлові багатоповерхівки.
У Харкові під час гасіння пожежі росіяни завдали цинічного повторного удару, внаслідок якого загинули 5 рятувальників ДСНС України, ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.
У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйновано одне з приміщень коледжу. Пошкоджено знаменитий Будинок органної та камерної музики. Поранення отримала одна людина.