Влучання 20 балістичних ракет: Повітряні сили розкрили масштаби нічної атаки росіян

У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків", - йдеться в повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

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  • 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим);
  • 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл.- РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл. РФ);
  • 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

  • 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 582 ворожих БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях", - зазначили Повітряні сили.

Влучання 20 балістичних ракет: Повітряні сили розкрили масштаби нічної атаки росіян

Нічна атака на Україну

Найбільших руйнувань зазнала столиця, де зафіксовано пошкодження на майже 50 локаціях. Через обстріл частина міста залишилася без електропостачання. Наразі відомо, що загинули 4 людини, 25 - поранені. Серед поранених є двоє дітей та вагітна жінка. Крім того, у низці столичнх районів є влучання у житлові багатоповерхівки.

У Харкові під час гасіння пожежі росіяни завдали цинічного повторного удару, внаслідок якого загинули 5 рятувальників ДСНС України, ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйновано одне з приміщень коледжу. Пошкоджено знаменитий Будинок органної та камерної музики. Поранення отримала одна людина.

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