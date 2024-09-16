Латвія до 2026 року надаватиме Україні військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП.

Україна найближчим часом отримає партію британських бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVR(T) від Латвії.

Як пише Delfi, цю інформацію підтвердили у міністерстві оборони Латвії, однак з міркувань безпеки конкретна кількість не уточнюється.

Відомо, що Латвія вирішила надавати Україні військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП щорічно щонайменше до 2026 року. Рига уже передала Києву широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.

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"Підписаний у 2014 році з Британією контракт передбачав загалом 123 бронетранспортери CVR(T), з яких 116 було модернізовано, а сім без капітального ремонту - для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року", - зазначає видання.

При цьому у 2019 році латвійці та британці підписали ще один контракт на закупівлю додаткової техніки.

Допомога Україні у війні

Незважаючи на пакети військової допомоги від США і Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів – як через повільне постачання, так і через дуже великі потреби, заявив президент Володимир Зеленський.

Як писало видання Forbes, в Україні не вистачає сучасної техніки для новосформованих бригад, і їм доводиться використовувати західну техніку 1960-х років, яка не має товстої броні.

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