Коли вже буде готова українська балістика: у Fire Point озвучили строки

Українська ракета FP-7 вже пройшла півтора десятка успішних випробувань.

Українська балістична ракета FP-7 малого радіусу дії буде готова до бойового застосування орієнтовно наприкінці вересня цього року. Про це в коментарі LIGA.net повідомила СЕО компанії Fire Point Ірина Терех.

Зазначається, що ракета має бойове навантаження до 150 кг і призначена для ураження цілей на відстані до 200 км. В компанії стверджують, що провели вже близько 15 тестових запусків FP-7, і зараз ракета перебуває на етапі сертифікації.

Як пише LIGA.net, у ці дні вироби компанії Fire Point експонуються на міжнародній виставці DALO Industry Days у Данії. Зокрема на українському стенді представлено макети балістичних ракет FP-7 та FP-9, крилата ракета FP-5 "Фламінго" та безпілотник FP-1.

Відео дня

Балістична ракета FP-9, що також наразі перебуває у розробці, задумана як значно потужніша зброя. Її запланована дальність складає до 855 кілометрів, а маса бойової частини - до 800 кг.

Українські ракети

Як писав УНІАН, балістична ракета FP-9 від Fire Point може стати технологічним рішенням для комплексу "Сапсан", над яким КБ "Південне" працює вже три десятиліття. Хоча компанія анонсувала бойове застосування ракети цієї осені, експерти прогнозують більш реалістичний строк – рік-півтора.

Також ми розповідали, що ракета FP-7.x Freya від Fire Point розробляється як дешевший аналог ракет PAC-3 для Patriot, з метою знизити вартість перехоплювача до менш ніж 1 мільйона євро. У проекті беруть участь дві європейські та одна українська компанія, а перші версії ракети отримають інфрачервоні головки самонаведення та бойову частину для осколково-фугасного ураження.

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