Найстаріший авіаносець США раптово 'засвітився' у Карибському морі: що відомо

Найстаріший атомний авіаносець США проводить прощальне розгортання на тлі загострення навколо Куби та встановлює рекорд тривалості служби у ВМС США.

Авіаносець ВМС США USS Nimitz (CVN-68) розпочав операції у Карибському басейні. Це перший американський суперносець, який працює в регіоні після перекидання USS Gerald R. Ford (CVN-78) на Близький Схід, пише Forbes.

Південне командування США підтвердило, що ударна група авіаносця діє в зоні відповідальності SOUTHCOM. До складу групи входять есмінець USS Gridley (DDG-101) та танкер забезпечення USNS Patuxent (T-AO-201).

Американські військові заявили, що присутність "Німіца" демонструє "неперевершену дальність, летальність та стратегічну перевагу" США. У Пентагоні також наголосили, що корабель брав участь у місіях від Тайванської протоки до Перської затоки.

Поява авіаносця у Карибському морі збіглася з новими звинуваченнями Міністерства юстиції США проти колишнього кубинського лідера Рауля Кастро. Його та низку кубинських посадовців звинувачують у причетності до знищення двох цивільних американських літаків організації "Брати порятунку" у 1996 році.

Президент Дональд Трамп після оголошення обвинувального акту назвав Кубу "країною, що зазнає невдачі" та натякнув на можливе посилення американського тиску.

На цьому тлі поява ударної групи авіаносця в Карибському регіоні викликала нову хвилю дискусій про так звану "дипломатію авіаносців" США.

"Німіц" здійснює прощальне плавання

Попри активну службу, USS Nimitz (CVN-68) фактично завершує свою кар’єру. Виведення корабля з експлуатації заплановане на березень 2027 року – майже через 52 роки після введення до складу ВМС США у травні 1975 року.

Наразі авіаносець змінює порт приписки з Бремертона у штаті Вашингтон до Норфолка у Вірджинії. Через надто великі розміри корабель не може пройти через Панамський канал, тому здійснив перехід навколо Південної Америки через Магелланову протоку.

Під час плавання "Німіц" бере участь у навчаннях "Південні моря 2026" та проводить спільні маневри з країнами-партнерами США у Латинській Америці.

Авіаносець-рекордсмен

У травні 2026 року "Німіц" офіційно став авіаносцем ВМС США з найдовшим терміном служби. Він перевершив легендарний USS Enterprise (CVN-65), який перебував у строю понад 51 рік.

За даними американських військових, "Німіц" уже прослужив 51 рік і шість днів в активному статусі.

Попри майбутнє списання, авіаносець залишається повністю боєздатним. На його борту базується авіакрило CVW-17 з винищувачами F/A-18 Super Hornet, літаками радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, літаками дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye та гелікоптерами MH-60 Seahawk.

Що буде після списання

Після офіційного виведення з експлуатації корабель переведуть на верф Huntington Ingalls Industries у Ньюпорт-Ньюсі для деактивації двох ядерних реакторів A4W.

Процес вилучення ядерного палива може тривати близько 30 місяців. Після цього авіаносець пройде повну утилізацію та демонтаж небезпечних матеріалів.

Водночас у ВМС США вже визнають, що рекорд "Німіца" може бути недовгим. Його наступник – USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) – може залишатися на службі до початку 2030-х років через затримки з будівництвом нових кораблів.

Останні новини про USS Nimitz

Наприкінці квітня повідомлялось, що найстаріший атомний авіаносець ВМС США USS Nimitz (CVN-68) востаннє покинув Тихий океан, пройшовши Магеллановою протокою.

USS Nimitz провів більшу частину своєї п'ятдесятилітньої кар'єри на військово-морській базі Кітсап, він отримав прізвисько "Авіаносець Тихоокеанського Північного Заходу". Навіть попри те, що подорож з військово-морської бази Кітсап до військово-морської бази Норфолк може бути останньою для USS Nimitz , вона все ще залишається звичною, оскільки авіаносець бере участь у спільних навчаннях з морськими партнерами в Латинській Америці та Карибському басейні.

