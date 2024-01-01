Дрони здатні не лише нести вибухівку, а й обладнані вогнеметною системою.

Українські морські дрони Sea Baby можуть не лише нести вибухівку, а й вести вогонь. Відео роботи такого дрона від СБУ є у розпорядженні УНІАН.

Як розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю УП, зараз СБУ працює більш новими та досконалими поколіннями морських дронів. Їх розробляють фахівці зі спецслужби, інженери, айтівці, військові моряки, а не приватні компанії.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни… Росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", — сказав Малюк.

Бойову частину Sea Baby довели зі 108 до 850 кілограмів вибухівки, а корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу. Наприклад, уже зараз на дронах стоїть вогнеметна система, яка дозволяє вести в прямому розумінні морський бій.

На відео від СБУ показано морський бій дронів з кораблями РФ. Видно, що Sea Baby при зіткненні не уникали контакту, а відкрили вогонь у відповідь.

Також СБУ має ще одну розробку — дрон-камікадзе Мамай, який може нести 450 кілограмів вибухівки.

Українські морські дрони - що відомо

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нашій країні вдалося налагодити власне виробництво морських дронів. Він оголосив, що Україна стала першою країною, яка змогла сформувати подібний флот через вимушену війну з Росією.

Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк".

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