Однак купівля Грецією F-35 було політично складною ситуацією.

Греція офіційно підписала угоду про закупівлю 20 об'єднаних ударних винищувачів F-35A. Таким чином Греція стала 19 країною, яка буде використовувати винищувачі п'ятого покоління виробництва компанії Lockheed Martin. Про це повідомив міністр оборони Нікос Дендіас, пише Breaking Defense.

"Греція будує потужні збройні сили, купуючи найсучасніші бойові літаки в світі", - наголосив він.

Зазначається, що ця угода дає країні НАТО великий поштовх до модернізації її військово-повітряних сил, замінивши застарілі літаки F-4 і Mirage 2000. Відомо, що в січні Державний департамент США дозволив Греції придбати до 40 літаків F-35A звичайного зльоту і посадки на суму близько 8,6 мільярда доларів.

Відео дня

Проте наразі буде куплено лише 20 літаків на суму 3,76 мільярда доларів. Постачання розпочнуться у 2028 році та триватимуть до 2033 року.

"Протягом кількох десятиліть ВПС Греції були нашим партнером, і для нас велика честь продовжувати ці відносини, оскільки Греція стає 19-ю країною, яка приєднується до програми F-35. F-35 - єдиний винищувач, придатний для зміцнення суверенітету Греції і оперативної спроможності її союзників", - зауважила віцепрезидент Lockheed і генеральний менеджер програми F-35 Бріджит Лодердейл.

У виданні наголосили, що купівля Грецією F-35 було політично складною ситуацією через тривалу напруженість у відносинах між країною та Туреччиною. Цю напруженість ще більше підвищив міністр охорони здоров'я Греції Адоніс Георгіадіс, коли пригрозив застосуванням F-35 проти турецької території.

"З F-35 ми можемо піти в Туреччину однієї ночі. Однієї ночі ви раптом побачите їх в Анкарі. Я не кажу, що ми це зробимо, але Туреччина повинна знати, що у них немає нічого, коли йдеться про авіацію", - зазначив Георгіадіс, за повідомленнями місцевих ЗМІ.

Що відомо про винищувачі F-35A

F-35A - це малопомітні багатоцільові винищувачі п'ятого покоління, які розроблена американською компанією Lockheed Martin Aeronautics Company. Їх виготовили для потреб ВПС США, для Корпусу морської піхоти США та ВМС Великої Британії, а також для потреб ВМС США. Вже 2 серпня 2016 року ВПС США заявили про готовність літаків F-35A 34-ї ескадрильї до бойового застосування.

Також відомо, що літаки F-35 здатні обмінюватись даними з усіма сучасними та перспективними системами, які знаходяться на озброєнні країн-членів НАТО.

F-16 для України - останні новини

Раніше керівник Повітряного командування НАТО Джеймс Хекер заявив, що прибуття F-16 в Україну не стане "срібною кулею", а буде раннім етапом більш тривалого процесу впровадження в збройні сили країни західної тактики і техніки.

"Я думаю, що найважливіше тут те, що це початок ознайомлення України із західним обладнанням, західною тактикою, західною доктриною і західним мисленням", - пояснив Хекер.

Також повідомлялось, що Польща ухвалила позитивне рішення для України щодо винищувачів F-16. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що швидше за все, йдеться про якусь територію, де ЗСУ зможуть накопичувати ці літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: