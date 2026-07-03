Польща не передасть Україні останні МіГ-29: наскільки це критично для ЗСУ

Експерти вважають, що це не стане критичним ударом для Повітряних сил ЗСУ, хоча частина літаків могла б бути корисною.

Польща вирішила не передавати Україні свої останні винищувачі МіГ-29, а натомість утилізувати їх. За даними Defense Express, йдеться про 14 літаків, які досягли граничного строку експлуатації та раніше розглядалися як потенційна військова допомога Києву.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив рішення тим, що Україна не передала польській стороні військові технології, на які Варшава розраховувала в обмін на літаки. Зокрема, йшлося про окремі розробки у сфері безпілотних систем і ракет.

У складі польських Повітряних сил залишалися 14 МіГ-29 – 11 одномісних і три навчально-бойові двомісні винищувачі.

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Попри поважний вік, ці літаки у 2011–2014 роках пройшли модернізацію. Вони отримали нові бортові комп'ютери, сучасні системи навігації, зв'язку та дисплеї в кабіні.

Втім, оновлення не торкнулися радіолокаційної станції, озброєння та інших ключових бойових систем, тому за своїми можливостями вони близькі до словацьких MiG-29AS, які Україна отримала у 2023 році.

Не всі літаки були придатні до польотів

У Defense Express зазначають, що цифра у 14 літаків є радше номінальною. Насправді боєздатних машин, імовірно, було значно менше.

Для прикладу, із 13 словацьких MiG-29AS, переданих Україні, дев'ять на момент передачі навіть не могли виконувати польоти. Їх довелося розбирати та транспортувати автомобілями.

Тому експерти припускають, що частина польських МіГ-29 могла використовуватися лише як джерело запасних частин, тоді як інші потребували б ремонту перед поверненням у стрій.

Чи є це великою втратою для України

На думку аналітиків, навіть кілька додаткових винищувачів були б корисними для України, яка вже четвертий рік відбиває російську агресію. Водночас критичного значення рішення Польщі не має. Однією з головних проблем залишається не лише кількість літаків, а й підготовка пілотів.

Наразі українські льотчики проходять перенавчання на західні винищувачі F-16, Mirage 2000-5 та Gripen. Очікується, що перші шведські винищувачі Gripen можуть надійти Україні на початку 2027 року.

Експерти також звертають увагу, що Варшава зрештою перевела питання передачі МіГ-29 із військової допомоги у площину комерційних переговорів, запропонувавши обмін на українські технології у сфері безпілотників і ракет. Після зриву цих домовленостей Польща вирішила утилізувати літаки.

Польські МіГ для України - що відомо

Нагадаємо, раніше в Міноборони Польщі заявили, що немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових можливостей для Польщі. Україна нібито спочатку дала на це згоду, але потім відмовилася від такої співпраці.

Ці літаки вже немолоді – у польських ВПС вони перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому наразі їх замінюють на більш сучасні літаки, проте вони й досі беруть участь у місіях. Відтак, ці борти утилізують.

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