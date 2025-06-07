Українська армія навчилася збивати ворожі безпілотники глибоко над контрольованою росіянами територією. Про це повідомляє на платформі Х аналітик відкритих даних (OSINT) Ендрю Перпетюа.
Він зазначив, що раніше типовою була ситуація, коли українські дрони-перехоплювачі збивали ворожі безпілотники над своєю територією, або у так званій сірій зоні, в кращому випадку - у парі кілометрів вглиб контрольованої росіянами території.
Але тепер це стало швидше винятком, тоді як типовою ситуацією є перехоплення російських дронів глибоко в російському тилу.
"Останнім часом ми бачимо перехоплення на відстані 12, 13, навіть 18 кілометрів [від лінії фронту]", – написав аналітик.
За його словами, на сьогодні рекордна відстань, на якій зафіксовано роботу українських дронів-перехоплювачів, становить понад 32 кілометри вглиб Росії. Як видно із оприлюдненої геолокації, це сталося на Курському напрямку.
Які саме типи російських БПЛА стають жертвами українських зенітних дронів на такій відстані – не уточнюється. Але варто зауважити, що зараз обидві сторони використовують розвідувальні дрони типу "крило" для візуального спостереження за переднім краєм та власною прифронтовою зоною – на випадок проникнення ворожих диверсійних груп.
Зенітні дрони: останні новини
Як писав УНІАН, Україна вже близько року використовує дрони-перехоплювачі для полювання на російські безпілотники. Ця технологія постійно удосконалюється, розширюється спектр її застосування. Якщо спочатку українські дрони полювали виключно на розвідувальні БПЛА ворога, то зараз вони застосовуються і для перехоплення "Шахедів".
Однак росіяни вже зрозуміли, що їм потрібно негайно копіювати усі українські ноу-хау, аби не зазнати поразки у війні. Тож тепер і агресор теж застосовує на фронті дрони-перехоплювачі. Це змушує українських військових інженерів шукати засоби протидії російським дронам-мисливцям.