Якщо раніше проблемою було збивати російські "очі" над Полтавою, то тепер російські розвідники не можуть безпечно літати навіть на Курщині.

Українська армія навчилася збивати ворожі безпілотники глибоко над контрольованою росіянами територією. Про це повідомляє на платформі Х аналітик відкритих даних (OSINT) Ендрю Перпетюа.

Він зазначив, що раніше типовою була ситуація, коли українські дрони-перехоплювачі збивали ворожі безпілотники над своєю територією, або у так званій сірій зоні, в кращому випадку - у парі кілометрів вглиб контрольованої росіянами території.

Але тепер це стало швидше винятком, тоді як типовою ситуацією є перехоплення російських дронів глибоко в російському тилу.

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"Останнім часом ми бачимо перехоплення на відстані 12, 13, навіть 18 кілометрів [від лінії фронту]", – написав аналітик.

За його словами, на сьогодні рекордна відстань, на якій зафіксовано роботу українських дронів-перехоплювачів, становить понад 32 кілометри вглиб Росії. Як видно із оприлюдненої геолокації, це сталося на Курському напрямку.

Які саме типи російських БПЛА стають жертвами українських зенітних дронів на такій відстані – не уточнюється. Але варто зауважити, що зараз обидві сторони використовують розвідувальні дрони типу "крило" для візуального спостереження за переднім краєм та власною прифронтовою зоною – на випадок проникнення ворожих диверсійних груп.

Зенітні дрони: останні новини

Як писав УНІАН, Україна вже близько року використовує дрони-перехоплювачі для полювання на російські безпілотники. Ця технологія постійно удосконалюється, розширюється спектр її застосування. Якщо спочатку українські дрони полювали виключно на розвідувальні БПЛА ворога, то зараз вони застосовуються і для перехоплення "Шахедів".

Однак росіяни вже зрозуміли, що їм потрібно негайно копіювати усі українські ноу-хау, аби не зазнати поразки у війні. Тож тепер і агресор теж застосовує на фронті дрони-перехоплювачі. Це змушує українських військових інженерів шукати засоби протидії російським дронам-мисливцям.

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