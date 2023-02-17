Повідомлення про поставки могли бути частиною інформаційної війни між Індією та Пакистаном.

Влада Пакистану спростувала повідомлення ЗМІ про те, що країна постачає боєприпаси в Україну. Відповідну заяву зробила на брифінгу прес-секретар Міністерства закордонних справ країни Мумтаз Захра Балоч, слова якої наводить видання Dawn.com.

"Повідомлення про постачання Пакистаном оборонних виробів в Україну не відповідають дійсності", — заявила вона.

Представник МЗС підкреслила, що Пакистан дотримується політики невтручання у військові конфлікти і не допускає несанкціонованого реекспорту своєї зброї в треті країни.

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"Пакистан експортує оборонні запаси в інші держави тільки на основі твердих гарантій кінцевого використання і відсутності повторної передачі. І це стосується позиції Пакистану в українсько-російському конфлікті", — заявила вона.

Видання зазначає, що чутки про постачання пакистанських боєприпасів в Україну неодноразово з'являлися в ЗМІ з минулого літа, але Ісламабад більшість цих повідомлень ігнорував, лише зрідка виступаючи зі спростуваннями.

"Метою багатьох повідомлень про постачання пакистанських боєприпасів був зрив покращення у відносинах між Ісламабадом і Москвою", – пише видання.

Поставки пакистанської зброї в Україну

Минулого тижня індійські ЗМІ повідомили про те, що ворожий Індії Пакистан поставляє в Україну боєприпаси для РСЗВ "Град" і одночасно купує у Росії нафту з великими знижками.

За місяць до цього знову ж таки саме індійські ЗМІ поширили чутки, що Пакистан відправляє в Україну боєприпаси калібру 155 мм, метальні заряди M4A2, капсулі M82 і підривники PDM.

Стверджується, що поставки йдуть морем до Польщі та Німеччини, а вже звідти по землі в Україну.

Слід зазначити, що Індія і Пакистан є давніми військовими противниками і регулярно намагаються дискредитувати один одного в очах інших держав. Повідомлення та заяви як Індії, так і Пакистану можуть бути частиною інформаційної війни між країнами.

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