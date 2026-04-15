Україна здійснила революцію у наступальній доктрині: аналіз розкрив, як це вийшло

За необхідності Україні довелося впроваджувати інновації у військовій сфері. І на сьогодні країна стала лідером у розробці дронів та безпілотних наземних транспортних засобів.

Як пише The Jerusalem Post, до того ж, українські військові є великими новаторами у використанні безпілотників саме на полі бою. Зазначається, що Україна виготовила велику кількість безпілотників для використання на передовій. Це необхідно, оскільки лінія фронту з Росією дуже довга, а чисельність ЗСУ не є необмеженою. Таким чином, використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) є ключем до успіху України.

"Україна зробила більше, ніж просто кинула в бій безліч дронів. Вона здійснила революцію у використанні безпілотників як в обороні, так і в наступальній доктрині", - підкреслило видання.

Журналісти навели ще один приклад інновацій України: після вдосконалення наступальних і оборонних дій із використанням безпілотників, вона використовує безпілотні наземні транспортні засоби та інші роботизовані системи.

"Це невблаганно змінює хід війни на землі. Невеликі дрони, такі як квадрокоптери, можуть вести спостереження і скидати невеликі бомби, або "камікадзе", на війська і бронетехніку", - написало видання.

Використання наземних роботів для посилення передових підрозділів – ще один спосіб застосування дронів. Роботи, що являють собою маленькі озброєні машини, допомагають військовим захищати позиції або виконувати логістичні завдання. Роботи також можуть розміновувати мінні поля або виконувати небезпечні місії. Вони також можуть евакуювати поранених.

"Можливості використання цих невеликих роботизованих машин практично безмежні; вся справа в їхній адаптації", – зазначило видання.

Україна має потужну промислову базу

Україна вступила у війну з потужною промисловою базою. У неї вже були представники оборонного відомства та новатори, готові до масштабування інновацій та виробництва. Протягом останніх кількох років у країні відбулася масштабна революція у сфері безпілотних систем.

"Україні довелося робити це під час війни, а це означає, що вона повинна швидко виробляти свої системи і з'ясовувати, що працює, а що ні".

Видання міркує, що війна в Україні, а також ситуація на Близькому Сході показали, наскільки ці системи необхідно масштабувати та інтегрувати в бойові дії.

Раніше український президент Володимир Зеленський назвав кілька систем, які використовують українські військові на полі бою. Він також розповів, що наземні роботизовані системи за 3 місяці виконали на фронті понад 22 тис. місій.

А два дні тому Зеленський заявив, що Україна вперше захопила російську позицію, використовуючи виключно наземні та повітряні безпілотники.

