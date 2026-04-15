Перша перемога української бригади, керованої лише роботами: Times розкрив деталі операції

ЗСУ здатні проводити оборонні та наступальні операції, використовуючи лише БпЛА.

Українські військові вперше з початку війни змогли відбити російські позиції, використовуючи лише роботів та дронів.

Про це пише The Times з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського. Видання зазначило, що російські солдати здалися в половин після того, як зіткнулися з українськими безпілотними машинами. При цьому втрат серед Сил оборони в цій операції не було.

Видання відзначило, що хоч наразі й невідомо, наскільки автономно діяли ці дрони та роботи, однак Україна вже тривалий час розробляє зброю, яка може діяти без участі людей у "ланцюжку ураження". Посилаючись на джерело в українській армії, Times повідомляє, що наразі ЗСУ здатні проводити наступальні або оборонні операції, використовуючи лише дрони.

Журналісти також нагадують слова Зеленського щодо того, що протягом останніх трьох місяців українські дрони та роботи виконали понад 22 000 завдань на передовій. Для цього використовувалися зокрема такі розробки, як Ratel, Termit, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector та Volya.

Termit, за інформацією видання – це наземний транспортний засіб вітчизняного виробництва. Він здатен перевозити до 300 кг і працювати на різних типах місцевості завдяки гусеничній конструкції та низькому профілю. А його акумуляторна система дозволяє йому безперервно рухатися протягом кількох годин на відстані десятків кілометрів.

Компанія Ratel до війни спеціалізувалася на вуличному освітленні. Однак зараз вона створила робототехнічну систему, яка призначена для дистанційного розмінування територій та обладнання. Вона може перевозити вантаж вагою понад 35 кг і долати відстань понад шість миль (10 кілометрів). Інший наземний транспортний засіб цієї компанії може запускати дрони з видом від першої особи з небезпечних та віддалених районів без присутності оператора.

Безпілотний наземний транспортний засіб Ardal – це робототехнічна платформа, яку Сили оборони України використовують для евакуації поранених з лінії фронту з червня 2025 року. Тоді як Zmiy використовується для дистанційного розмінування.

Також повідомляється, що нещодавно Україна випробувала дрон на базі штучного інтелекту, який є стійким до радіоелектронного придушення, важче виявляється. Також він має приблизно вдвічі більшу дальність дії, ніж рої дронів, які вже домінують на полі бою.

Український військовий Олександр Фальштинський, хірург 7-го корпусу швидкого реагування, заявив, що дрони, які використовуються на полі бою, з часом стануть більш автономними

"Отримавши команду патрулювати певну територію, вони самостійно шукатимуть цілі та завдаватимуть ударів. Носійні платформи запускатимуть рої атакувальних FPV або високоточних ракет", – зазначив він.

На його думку, з часом поле бою в Україні стане повністю цифровим, а рішення про вступ у бій будуть прийматися "за мілісекунди". Пізніше, на його думку, дрони та безпілотні наземні транспортні засоби замінять солдатів на полі бою. І, за його словами, це ключова українська мета для збереження життя людей.

Раніше видання Fortune писало, що нові дрони України змінюють поле бою і дають Силам оборони перевагу на фронті. Журналісти відзначали, що Україна швидше за РФ адаптується та впроваджує нові розробки. І це дозволяє змінювати баланс сил на фронті на користь українських захисників.

Натомість Росія, за оцінками видання, покладається на масове виробництво обмеженої кількості моделей, що стримує інновації. Ще одним негативним фактором журналісти називають інертність військового керівництва РФ.

