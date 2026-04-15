Відправляється рекордна партія дронів: Гілі зробив нову заяву щодо допомоги Україні

Поставка "передових бойових технологій" вже розпочалася, повідомило Міністерство оборони.

Велика Британія передасть Україні 120 тис. безпілотників, що є найбільшою в історії поставкою такого роду.

Як повідомляє BBC, про масштабну поставку озброєння українській армії оголосив британський міністр оборони Джон Гілі.

Пакет включатиме:

ударні безпілотники дальньої дії;

розвідувальні безпілотники;

безпілотники логістичної підтримки;

безпілотники з можливостями застосування на морі.

Зазначається, що багато з цих дронів будуть випущені британськими компаніями.

Поставка "передових бойових технологій" вже почалася, повідомило Міністерство оборони.

Коментуючи цю подію, Гілі зазначив, що "в останні тижні, коли увага зосереджена на Близькому Сході, Путін хоче, щоб ми відволіклися":

"Українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не відверне нас від того, щоб продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру".

Фінансова допомога від Великої Британії

Очікується також, що міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз оголосить про заходи підтримки України на майбутній зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні.

Це включатиме виплату Києву 752 млн фунтів стерлінгів ($970 млн) у рамках більшого кредиту в розмірі 3,36 млрд фунтів стерлінгів ($4,4 млрд).

"Це фінансування допоможе надати Україні військову техніку, необхідну для захисту від Росії", – прокоментувала Рівз.

Ситуація з переговорами щодо України

Оголошення про постачання британських безпілотників послідувало за заявою українського президента Володимира Зеленського про те, що у американських переговорників щодо мирної угоди"немає часу на Україну" через війну з Іраном.

Раніше відбулося кілька раундів переговорів за участю США в якості посередника, але процес було призупинено після того, як Дональд Трамп переключив увагу на Близький Схід.

Вас також можуть зацікавити новини: