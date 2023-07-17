Окупанти швидко втрачають дефіцитні види військової техніки, яку буде важко замінити.

Російська армія потерпає від нестачі засобів артилерійської радіорозвідки, що призводить до високих втрат. Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії і нанесення ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є протибатарейні радари, які дають змогу командирам швидко визначати місцезнаходження вогневих рубежів противника", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що агресор страждає від наростаючої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо сучасних "Зоопарк-1М". Британці вважають, що в даний час у росіян на фронті залишається лише невелика частина від тієї кількості контрбатарейних РЛС, які вони мали на початку вторгнення.

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Британська розвідка нагадує, що нещодавно звільнений командувач 58-ї загальновійськової армії РФ генерал-майор Іван Попов теж скаржився на проблему нестачі протибатарейних засобів розвідки.

"На кадрах з відкритих джерел видно, як на початку липня 2023 року поруч з районом 58-ї загальновійськової армії РФ був знищений ще один "Зоопарк". Пріоритет, який Попов, ймовірно, віддавав цій проблемі, підкреслює збереження центральної ролі артилерії у війні", – повідомляють британці.

Знищення російської артилерії на фронті

Протягом останніх двох з гаком місяців у зведеннях Генштабу ЗСУ про російські фронтові втрати значно зросли показники знищення російської артилерії. В окремі дні українській армії вдається знищувати по 30-40 ворожих гармат. Наприклад, тільки за вчорашній день було знищено 23 одиниці.

Експерти відзначають, що обрана Генштабом України стратегія на виснаження російської артилерії, схоже, працює. Росія вже втратила колишню перевагу в артилерії, і скоро нинішній паритет, ймовірно, перейде в перевагу вже української артилерії.

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