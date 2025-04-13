Росія використовує безпілотники для вистежування українських гармат.

Російська тактика контрбатарейного вогню у війні в Україні стає дедалі гнучкішою і витонченішою. Як пише Business Insider, згідно зі звітом британського Центру історичного аналізу та досліджень конфліктів, покращений російський контрбатарейний вогонь знизив ефективність української артилерії, і це також може загрожувати силам НАТО в майбутній війні.

Як зазначають дослідники, у радянській системі мета полягала в "постійному тиску на власні вогневі засоби противника". Передбачалося, що це гарантує вогневу перевагу, яка, своєю чергою, вважалася необхідною для успіху.

"Цей підхід був відносно ефективним, поки Україна концентрувала свою артилерію і вузли управління, в результаті вогонь батареї міг бути досить ефективним проти такої великої цілі на великих українських рівнинах", - ідеться у звіті.

Відео дня

Однак пізніше Україна почала розосереджувати свою артилерію, і поодинокі гармати в різних місцях координували свій вогонь. Це змусило Росію використовувати занадто багато дефіцитних артилерійських снарядів. "Фізика проблеми стрільби полягає в тому, що одна гармата в лісовій смузі є дуже поганою ціллю для некерованого вогню батареї з обмеженим боєзапасом", - наголошується у звіті.

Однак Росія знайшла рішення цієї проблеми, зазначають аналітики:

"На додаток до акустичних датчиків і контрбатарейних радарів, які багато армій використовують для виявлення ворожої артилерії, Росія додала безліч розвідувальних і ударних безпілотників, а також керованих артилерійських снарядів".

Так, російські безпілотники "Орлан" шукають спалахи пострілів і теплові сигнатури українських гармат, а потім спрямовують артилерійські снаряди до цілі.

"Наприклад, "Орлан-30" може передавати відеодані на відстань до 120 кілометрів і має восьмигодинну автономність, що дає йому змогу проникати глибоко в тилові позиції України або зависати протягом тривалого часу над лінією фронту", - ідеться у звіті.

Росія також розгорнула низку реактивних систем залпового вогню, що встановлюються на вантажівках, включно з новою "Торнадо-С" із 12 300-мм ракетами і 220-мм ракетною системою БМ-27 "Ураган". Під час Другої світової війни РСЗВ використовувалися для неточного, але руйнівного суцільного бомбардування, проте сучасні російські РСЗВ також можуть стріляти керованими снарядами.

"Також є свідчення прямого зв'язку між безпілотними літальними апаратами та гарматами, що може призвести до нової форми контрбатарейної війни, в якій одиночним гарматам призначають безпілотний літальний апарат і магазин керованих снарядів для пошуку й ураження артилерії противника за бажанням", - ідеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що Україна успішно атакувала великі російські контрбатарейні радари, змусивши Росію використовувати менші радари, "що вказує на те, що в цій системі контрбатарейної боротьби є вразливості, які можна використовувати", - вказують аналітики.

Війна в Україні

Як писало WSJ, російський спосіб ведення війни спирається на безпілотники для виявлення цілей і міць своїх бомб та артилерії, щоб прокладати шлях піхоті для захоплення української території.

"Кожен елемент атаки підтримує інші, що відбуваються одночасно або хвилями. Це створює ефект снігової кулі, змушуючи українських військових відступати", - написало видання.

Також The Sun зазначало, що ударні дрони стали домінуючим вбивцею на фронті в Україні.

За даними західних експертів, вісім із десяти солдатів, убитих і поранених, були атаковані пристроями, пілоти яких часто перебували за багато кілометрів від лінії фронту.

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