Видання зазначило, що окупанти виробили певну комбінацію, яка змушує українських військових на передовій відступати.

Окупанти просуваються вперед на фронті в Україні, поєднуючи грубу силу, яка була в Червоної армії, з допомогою сучасних технологій.

Як пише видання Wall Street Journal (WSJ), російський спосіб ведення війни спирається на безпілотники для виявлення цілей і міць своїх бомб та артилерії, щоб прокладати шлях піхоті для захоплення української території. "Кожен елемент атаки підтримує інші, що відбуваються одночасно або хвилями. Це створює ефект снігової кулі, змушуючи українських військових відступати", - написало видання.

Результатом такої тактики, як зазначає WSJ, стає виснажливий наступ на зруйновані українські міста і села ціною тисяч убитих і поранених на тиждень.

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У росіян у повітрі над лінією фронту в будь-який момент часу перебувають сотні розвідувальних безпілотників. Вони дають російським військовим детальну інформацію про українських військових, які виступають проти них.

"Російські війська використовують їх для виявлення українських артилерійських знарядь і великих скупчень військ у лісових масивах, бліндажах і траншеях, а потім планують удари й атаки по цих позиціях", - деталізувало видання.

Зокрема, "Орлани" майже постійно перебувають у небі поблизу лінії фронту, намагаючись виявити ключові опорні пункти або командні центри ЗСУ. Але вже кілька місяців ЗСУ відбиваються від "Орланів", використовуючи невеликі вибухові безпілотники, щоб збивати їх у небі.

Щойно окупанти отримують розвіддані, то відправляють свої великі бомби. Російські літаки злітають з аеродромів у глибині РФ, несучи радянські бомби вагою до 3 тонн, оснащені системами наведення.

У РФ була перевага в артилерії від самого початку війни, що давало їй змогу завдавати ударів по українських військах і техніці. Потім артилерію доповнили ударними безпілотниками, такими як "Ланцет", ефективними проти української бронетехніки та артилерійських знарядь.

Російські війська використовують невеликі швидкі ударні безпілотники, які можуть вивести з ладу всі види транспортних засобів.

"Вони також використовують артилерію і безпілотники для ударів по транспортних засобах, які доставляють свіжі війська або припаси на передову або намагаються евакуювати поранених", - написало видання.

WSJ зазначає, що на відкритих полях російські командири часто відправляють солдатів до лінії фронту України на невеликих швидких транспортних засобах, таких як мотоцикли. Вони мчать уперед з головною метою - вижити досить довго, щоб виявити позиції українських солдатів, які стріляють по них, намагаючись зупинити їх. Потім російська артилерія може націлитися на українців.

У містах російська піхота проводить нещадні атаки. Часто її відправляють уперед по троє, вона біжить між будівлями під вогнем українських мінометів і вибухових безпілотників. "Окупанти, які вижили, затаюються в будівлі і чекають підкріплення. Коли збереться достатньо людей, вони знову вирушають в атаку", - підсумувало видання.

Війна в Україні: новини

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку цього року російські загарбники зазнали рекордних втрат під час спроб наступу.

А начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко повідомив, що у росіян є достатньо сил для того, щоб повторити операцію на кшталт тієї, що була в травні 2024 року, коли РФ почала наступ на півночі Харківщини.

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