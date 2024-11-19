За словами Світана, Путін може спробувати скасувати цей дозвіл, запропонувати щось натомість.

Однозначно сказати, що Україна отримала дозвіл на удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS, можна буде лише тоді, коли ці ракети полетять у бік Росії. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він припустив, що відповідна інформація могла бути певним "вкидом", аби російсьакий правитель Володимир Путін "побіг домовлятися".

"Таке вже було раніше - коли заявляли про передачу нам авіації тощо. Зараз ситуація може бути аналогічна. Щойно з'явилася інформація про те, що ми отримали цей дозвіл - Путін відразу ж поїхав до Кремля. Почав говорити з тим же Байденом, Салліваном чи кимось іншим у США. Тобто, поки ці ракети ще не застосували - він може спробувати скасувати цей дозвіл, запропонувати щось натомість", - вважає аналітик.

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Водночас, за його словами, якщо Україна встигне застосувати зброю по території Росії, то "далі Трампу буде складно обмежити це право, адже це вже станеться і всі його аргументи будуть ні про що".

"Якщо він не захоче вдаватися до своїх старих аргументів і просто заблокує цей дозвіл, то він напряму візьме участь в окупації України, геноциді українського народу. Наврядчи він на це піде. Тобто фактично, ця "червона лінія" вже була пройдена і навіть діючі аргументи вже не зможуть стати аргументами", - резюмував Світан.

Дозвіл Україні бити вглиб Росії - останні новини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував дозвіл США на удари про РФ. За його словами, це рішення "перекреслює надії на початок будь-яких мирних переговорів".

Також УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США щодо дозволу на удари вглиб РФ може стати вирішальним для України. Він зазначив, що Росія побачила, що Україна користується потужною підтримкою.

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