Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС у 2025 році виготовлять для Збройних сил України близько 2 мільйонів артилерійських снарядів
У коментарі hromadske він розповів, що зараз вони виробляють лише 20-25% зброї, тоді як решту закуповують за кордоном. Щоб збільшити виробництво, необхідні замовлення від європейських урядів, чого зараз бракує. Як пояснив Кубілюс без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа буде виробляти більше зброї та боєприпасів для України.
"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - додав він.
За словами єврокомісара, наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди їх направити. Також Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволять інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.
Війна в Україні - допомога союзників
Міноборони США уклало з компанією Williams International контракт на суму 253,7 мільйона доларів, який передбачає збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в рамках програм військової допомоги Україні.
Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Україна отримає близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги.
Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги. До переліку озброєння увійшли танки, ракети, дрони, різного виду боєприпаси, гранатомети та інша зброя.