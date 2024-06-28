Назар Волошин зазначив, що Сили оборони дають адекватну відсіч ворогу.

Після кількох місяців гострого дефіциту боєприпасів, постачання снарядів на фронт в Україні прискорилося. В останні тижні значно покращилося постачання української армії.

"Ситуація поліпшується вже близько місяця і продовжує поліпшуватися, принаймні в тому, що стосується 155-мм артилерійських снарядів", - цитує українського сержанта на псевдонім "Лунтик" видання AFP.

Якщо в першому кварталі боєприпаси в його підрозділі були строго нормовані: "шість снарядів на гармату на добу", то сьогодні ліміт збільшено "до 40 на добу", каже солдат.

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У найгарячіших районах, таких як Харківська область, "ліміту немає", додав сержант. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ситуація в цьому регіоні поліпшується, хоча й залишається складною.

"Наші сили стабілізували ситуацію і зупинили російський наступ", - заявив президент, підкресливши, що "окупанти зазнали поразки".

За словами джерела в Генштабі ЗСУ, завдяки новим західним поставкам розрив між кількістю українських і російських пострілів значно скоротився на користь Києва.

"На сьогодні співвідношення використання боєприпасів становить 1 до 3 для України і Росії відповідно, тоді як раніше воно було 1 до 7", - запевнило джерело. "Поставки збільшилися для нас і зменшилися для росіян".

Як зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, наразі Сили оборони України не відчувають дефіциту снарядів у Донецькій області.

"Ми протистояти можемо. Сили оборони дають адекватну відсіч ворогу. Це щодня видно і за зведеннями Генерального штабу, і за зведеннями ОСУВ "Хортиця". На ранок - це щоденні втрати ворога. Однак, скажу так, що на Покровському напрямку ворог не залишає спроб", - сказав Волошин.

Він зазначив, що мета в росіян - вийти на трасу в напрямку Костянтинівки, щоб заволодіти шляхом, який слугує логістичним маршрутом.

"Ймовірні плани ворога - це звичайно ж, розвивати наступ у напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград і Селидове, адже попереду в них, після того як відбувалися бойові дії в районі Очеретине, вони якраз і рвуться до цієї магістралі Покровськ-Костянтинівка, і користуючись цим, проводять активні штурмові дії. А мета у ворога незмінна - це вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, тому він так активізував свої зусилля. Однак, нам є що йому протиставити і снарядного голоду в нас немає", - наголосив Волошин.

Він наголосив, що ЗСУ мають навчений склад, сили та засоби для відповіді ворогу. Зокрема, за минулу добу на Покровському напрямку знищено понад 300 окупантів, знищено та пошкоджено чимало ворожої техніки та озброєння.

Дефіцит снарядів у ЗСУ - останні новини

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ.

Видання Euractiv зазначило, що до кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тисяч артилерійських снарядіву рамках допомоги від Чехії.

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