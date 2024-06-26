Чеська влада не розголошує, в яких країнах купує боєприпаси для ЗСУ.

До кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тис. артилерійських снарядів у рамках допомоги від Чехії.

Як повідомило видання Euractiv з посиланням на чеських чиновників, постачання боєприпасів заплановано на липень. Однак їхню кількість джерела видання не розкрили.

Нагадаємо, чеська влада не розголошує, в яких країнах купує боєприпаси для ЗСУ.

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Боєприпаси від Чехії

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ.

Сумарно Чехія закупить для України 800 тис. снарядів. У березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ потенційно може отримати навіть півтора мільйона боєприпасів. У квітні президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла понад мільйон артснарядів у третіх країнах, які можна купити для ЗСУ.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися близько 20 держав.

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