Найпоширенішими проблемами є збої в програмному забезпеченні, перегрів систем управління і стволів гармат.

Коли західна зброя пошкоджується у війні на Україні, її доводиться відправляти на ремонт за кордон, і часто на неї доводиться чекати місяцями, пише DW.

Як розповів виданню один з українських артилеристів, військові дуже цінують німецькі Panzerhaubitze 2000, відзначаючи їхню якість і точність. Однак гаубиці використовуються на фронті занадто інтенсивно, що призводить до частих поломок.

Найпоширенішими проблемами є збої в програмному забезпеченні, перегрів систем управління і стволів гармат. За словами командира дивізії, іноді з ладу виходить до двох третин німецьких гаубиць. При цьому навіть ремонт, який українські техніки могли б виконати на місці, наприклад, заміна стволів, затягується через відсутність запчастин.

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"Скільки часу знадобиться на ремонт, залежить від запасних частин: від двох до шести місяців", - каже військовий.

Коментуючи цю проблему, Маркус Фабер, голова комітету Бундестагу з оборони, заявив газеті Bild: "Абсурдно, що наразі через відсутність запчастин виходить з ладу більше систем озброєнь, ніж унаслідок ворожого вогню".

Водночас зараз докладаються зусилля, щоб мінімізувати затримки і бюрократичні перепони.

Так, франко-німецька збройова група KNDS, яка виробляє гаубиці, на початку жовтня відкрила дочірнє підприємство та офіс у Києві. Це дасть змогу поліпшити координацію з українською владою і ремонтними майстернями та прискорити ремонт техніки.

"Інсайдери повідомляють, що обладнання, необхідне для ремонту гаубиць, танків та іншої важкої техніки, вже почало надходити в Україну з Німеччини та Франції". - пише DW.

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Ремонт військової техніки також сповільнюється через бюрократію. У Німеччині на кожну запасну частину необхідно отримувати окрему ліцензію на експорт озброєнь, і, за словами представника однієї з оборонних компаній, на це можуть іти місяці. За його словами, виробники зацікавлені у створенні "військової Шенгенської зони", що спростить процес отримання дозволів у рамках Європейського союзу, і прискорить транспортування зброї між країнами-членами, без експортних ліцензій. Джерело з німецької оборонної компанії сказало DW, що було б важливо, щоб Україна стала частиною цього процесу.

Ремонт західної техніки для ЗСУ

Раніше Німеччина вирішила закрити центр з ремонту військової техніки для Збройних сил України, що розташований на сході Словаччини, і перенести його на територію своєї країни.

Зазначається, що рішення було ухвалено після тривалих переговорів, через проблеми з боку Словаччини, яка неодноразово створювала труднощі в роботі ремонтного центру. Були також розбіжності в трактуванні європейських митних правил.

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