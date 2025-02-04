"Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Зазначається, що НРК "Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

В Міноборони поінформували, що залежно від комплектації та навісного устаткування, роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки.

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Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.

"Роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", – йдеться у повідомленні.

Інші українські розробки для ЗСУ

Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Цей комплекс може застосовуватися для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

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