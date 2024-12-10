Під час бойових випробувань комплекс Droid TW 12.7 комплекс підтвердив свою надійність.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7 з кулеметом Browning 12.7.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Telegram. Зокрема, цей комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

До характеристик Droid TW 12.7 відносяться:

- кулемет калібру 12.7 мм

- гусенична платформа для найскладніших умов

- дистанційне управління через планшет

- працює на цифровому звʼязку.

"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нові зразки озброєння

Як повідомляв УНІАН, у листопаді міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3, призначену для евакуації важкої бронетехніки з поля бою.

Також ЗСУ отримають повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння.

Крім того, Сили оборони України отримають для своїх потреб швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE, які застосовуються провідними арміями світу.

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