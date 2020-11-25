Поки неясно, для яких завдань ВПС Бразилії мають намір використовувати нові ракети.

Компанія Avibras розробить сімейство крилатих ракет для ВПС Бразилії.

Про це повідомляє Flightglobal.

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Нові ракети отримали назву MICLA-BR. Вартість угоди не розголошується.

Неясно, для яких завдань ВПС Бразилії мають намір використовувати MICLA-BR. Заявляється лише, що ракета може бути використана "в різних сценаріях". Зазвичай крилаті ракети використовуються на ранніх етапах військових дій для ураження критичних цілей, таких як ворожі радари, станції управління та вузли зв'язку.

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Переклад: Катерина Лиманська