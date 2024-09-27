Україна вже отримала величезний досвід і готова давати поради США.

Україна готова ділитися з американськими компаніями досвідом використання їхньої зброї у протистоянні російській агресії, завдяки чому підприємства у Сполучених Штатах зможуть створювати і впроваджувати інноваційні технології її виробництва. Про це сказав заступник міністра оборони України Олександр Балануца, звертаючись до американських оборонних компаній, членів Національної асоціації оборонних індустрій (NDIA).

Офіційний сайт Міноборони України зазначає, що це відкриє шлях до поглиблення співпраці українських та американських компаній оборонної промисловості.

Балануца наголосив на необхідності збільшення кількості спільних проєктів воєнної промисловості:

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"Україна вже отримала величезний досвід використання західної зброї на полі бою. Ми готові ділитись ним для покращення характеристик озброєння. NDIA має перспективу стати інформаційним мостом між Міноборони та американськими компаніями"

За його словами, розвʼязана Росією війна відкрила "слабкі місця" країн НАТО - зокрема, недостатній темп виробництва озброєння та боєприпасів. При цьому він додав, що Україна готова до взаємодії для нарощування темпів, обʼємів і якості виробництва того, що довело ефективність на полі бою.

Військова допомога США Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки нададуть Україні пакет допомоги на майже 8 мільярдів доларів. Також вони запровадили проти Росії нові санкції, які мають обмежити її здатність фінансувати війну.

Президент України Володимир Зеленський подякував США, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження президента не закінчилися до кінця фінансового року у США.

В пакет увійде додаткова батарея Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотні літальні апарати, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря - земля", а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази країни.

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