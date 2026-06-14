Франція отримає на озброєння нову ядерну гіперзвукову ракету

Носієм ракети буде винищувач Rafale F5.

Франція доручила компанії MBDA розробку ядерної гіперзвукової ракети четвертого покоління ASN4G. Як повідомило Міністерство оборони країни, її планують прийняти на озброєння орієнтовно у 2035 році.

Ракету експлуатуватимуть як Стратегічні повітряні сили, так і ВМС з ядерним озброєнням. Носієм ракети буде винищувач Rafale F5.

"Характеристики ASN4G, і зокрема її гіпершвидкість, дозволять підтримувати надійність повітряного стримування перед обличчям загроз, що змінюються", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що Міноборони працює над модернізацією повітряного ядерного компонента. Так, ракета ASN4G замінить модернізовану ракету ASMPA, яка зараз перебуває на озброєнні.

"Технологічний прорив порівняно з попередніми системами, ASN4G спирається на технологічні та промислові ноу-хау, якими володіють лише деякі країни світу", - додали у відомстві.

Ядерна зброя Франції: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент Франції Еммануель Макрон виклав нову стратегію, яка роз'яснила роль французької ядерної зброї в загальній системі безпеки Європи на тлі повномасштабної війни в Україні, періодичних суперечок з президентом США Дональдом Трампом з приводу України, Гренландії та НАТО.

Французький лідер віддав наказ збільшити кількість ядерних боєголовок у їхньому арсеналі. Ці слова були вимовлені на тлі зростаючої невпевненості з боку європейських лідерів у зобов'язаннях США захищати Європу під своїм власним ядерним парасолькою.

Франція є єдиною ядерною державою в Європейському союзі.

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