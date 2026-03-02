Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок і засекретити арсенал

Еммануель Макрон офіційно змінює архітектуру безпеки Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон виклав нову стратегію. Вона роз'яснила роль французької ядерної зброї в загальній системі безпеки Європи на тлі повномасштабної війни в Україні, періодичних суперечок з президентом США Дональдом Трампом з приводу України, Гренландії та НАТО.

"Наразі ми переживаємо період геополітичних потрясінь, пов'язаних з ризиком", – сказав Макрон у промові, виголошеній на базі підводних човнів у Бретані, додавши, що необхідно "посилити" французьку модель стримування. І заявив наступне:

"Я віддаю наказ збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Ми більше не будемо повідомляти цифри, що стосуються нашого ядерного арсеналу".

Ці слова були вимовлені на тлі зростаючої невпевненості з боку європейських лідерів у зобов'язаннях США захищати Європу під своїм власним ядерним парасолькою.

Франція є єдиною ядерною державою в Європейському союзі.

Ядерна зброя Європи

За словами президента Франції, їх стримування "одночасно надійне і ефективне". Тому ті, хто набереться сміливості вдарити по Франції, повинні усвідомлювати "нестерпну ціну, яку це накладе на них".

"Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми", - додав він.

France24 пише, що в липні Франція і Велика Британія прийняли спільну декларацію, яка дозволила ядерним силам обох націй бути "скоординованими", залишаючись при цьому незалежними. Велика Британія, яка більше не є членом ЄС, але залишається союзником НАТО, – єдина інша європейська країна з ядерним стримуванням.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа обговорює розробку ядерної зброї вперше з кінця холодної війни. Якщо Вашингтону більше не можна довіряти – Європа стикається з тим, що їй доведеться залишитися наодинці з РФ, яка має найбільший у світі ядерний арсенал.

