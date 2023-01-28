Українських захисників очікують посилені тренування і навчання роботі з західними танками, сильно відрізняються від звичних радянських.

Україна очікує поставок близько сотні танків західного виробництва Leopard 2 і Challenger 2, а також понад 30 американських Abrams.

Більш сучасні західні танки замінять радянські моделі, на яких українські захисники воювали торік. Перспективу змінити застарілу техніку військові порівнюють зі зміною автомобіля, йдеться в матеріалі Financial Times.

"Це ніби у тебе була машина 1950-х років, а потім ти сів у Porsche", – коментує інструктор ЗСУ.

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Наступного місяця українським захисникам доведеться зіткнутися зі значним посиленням тренувань – у зв'язку з навчанням з використання німецьких танків Leopard 2, які сильно відрізняються від звичних для них радянських. Буде потрібна і тактична підготовка – танкам необхідно інтегруватися з піхотою, артилерією, системами ППО і РЕБ (так званий загальновійськовий маневр).

Аналітики зауважубть, що танки, об'єднані з артилерією і піхотою, матимуть життєво важливе значення для будь-якої української наступальної або оборонної операції в майбутньому. Водночас наголошують, що не варто робити поспішних висновків, що "танки самі по собі виграють цю війну".

"Але це важливий внесок, і вони дадуть Україні більше шансів на успіх у 2023 і 2024 роках", – акцентує Роб Лі, старший науковий співробітник дослідницького інституту зовнішньої політики,

Як очікується, Україна отримає два дивізіони Leopard 2 від таких країн як Німеччина, Польща, Іспанія та інших. Перші 40 Leopard 2 очікується приблизно за три місяці. Раніше цього місяця перші українські військові прибули до Німеччини для тренувань на бронетранспортері Marder, навчання незабаром стартують на полігоні в Мюнстері, Нижня Саксонія. Навчання з танками Leopard, як анонсував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розпочнеться трохи пізніше. Також в цьому місяці США почали загальновійськові тренування для українців на полігоні в Баварії. Згодом почнуть підключати і американські танки Abrams. Вони в Україні з'являться нескоро. Їх розгортання займе не менш як декілька місяців, а на навчання танкового екіпажу, як випливає з даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, буде потрібно не менше п'яти-шести тижнів.

Танки для України - що варто знати

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що актуальні потреби України в західній техніці для боротьби проти російських окупантів включають 300-500 танків.

Раніше уряд Німеччини зважився на передачу Україні 14 танків свого виробництва Leopard 2. Крім того, Берлін дав "зелене світло" на реекспорт цих танків для інших країн. Також президент США Джо Байден оголосив про передачу 31 танка Abrams.

Ще низка країн заявили про готовність передати Україні танки (Польща, Іспанія, Норвегія, Фінляндія та інші). Посол України у Франції Вадим Омельченко заявляв, що 27 січня "багато країн офіційно підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка".

Водночас поставки танків потребують часу на їх підготовку, на навчання українських військових тощо. Президент України Зеленський закликав Захід прискоритися, оскільки танки можуть прибути занадто пізно.

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