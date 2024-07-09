Росіяни продовжують будівництво універсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" проєкту 23900 на керченському суднобудівному заводі "Залив". Відповідний знімок розмістив у соцмережі X (Twitter) OSINT-аналітик MT Anderson.
Також представлений інший знімок річної давнини: їхнє порівняння дозволяє казати про "певний прогрес" у будівництві корабля. Зауважимо, що на місці будівництва активно працюють крани. Також можна бачити, як змінюється конфігурація палуби УДК.
За допомогою спеціального інструмента аналітик встановив, що ширина корабля "Иван Рогов" дорівнює 38 м: це збігається з більш ранніми оцінками його розмірів.
Раніше повідомлялось, що корабель буде мати довжину 220 м. Екіпаж УДК – 320 осіб. Імовірна десантовмісність – до 1000 морських піхотинців, до 75 одиниць бойової техніки та до 4 десантних катерів у доковій камері. До складу авіаційної групи увійдуть до 20 гелікоптерів та кілька БПЛА.
Раніше повідомлялось, що "Иван Рогов" хочуть передати замовнику у 2028 році. У 2029-му планують передати ще один корабель проєкту 23900 – "Митрофан Москаленко" (всього заплановано 2 таких УДК).
Російське суднобудування – останні новини
Нагадаємо, нещодавно росіяни вивели на перші випробування головний патрульний корабель льодового класу "Иван Папанин" проєкту 23550, який іноді називають "бойовим криголамом".
Також повідомлялось, що росіяни внесуть зміни до конструкції своїх кораблів, щоб вони могли краще переносити атаки українських морських дронів.