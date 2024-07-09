"‎Иван Рогов"‎ зможе нести кілька десятків гелікоптерів і буде одним з найбільших російських кораблів.

Росіяни продовжують будівництво універсального десантного корабля (УДК) "‎Иван Рогов"‎ проєкту 23900 на керченському суднобудівному заводі "‎Залив"‎. Відповідний знімок розмістив у соцмережі X (Twitter) OSINT-аналітик MT Anderson.

Також представлений інший знімок річної давнини: їхнє порівняння дозволяє казати про "‎певний прогрес"‎ у будівництві корабля. Зауважимо, що на місці будівництва активно працюють крани. Також можна бачити, як змінюється конфігурація палуби УДК.

За допомогою спеціального інструмента аналітик встановив, що ширина корабля "‎Иван Рогов"‎ дорівнює 38 м: це збігається з більш ранніми оцінками його розмірів.

Відео дня

Раніше повідомлялось, що корабель буде мати довжину 220 м. Екіпаж УДК – 320 осіб. Імовірна десантовмісність – до 1000 морських піхотинців, до 75 одиниць бойової техніки та до 4 десантних катерів у доковій камері. До складу авіаційної групи увійдуть до 20 гелікоптерів та кілька БПЛА.

Раніше повідомлялось, що "‎Иван Рогов"‎ хочуть передати замовнику у 2028 році. У 2029-му планують передати ще один корабель проєкту 23900 – "‎Митрофан Москаленко" (всього заплановано 2 таких УДК).

Російське суднобудування – останні новини

Нагадаємо, нещодавно росіяни вивели на перші випробування головний патрульний корабель льодового класу "Иван Папанин" проєкту 23550, який іноді називають "‎бойовим криголамом".

Також повідомлялось, що росіяни внесуть зміни до конструкції своїх кораблів, щоб вони могли краще переносити атаки українських морських дронів.

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