Росіяни будуть робити ставку на захист машинного відділення нових кораблів.

Малі ракетні кораблі (МРК), якими зараз озброюються всі флоти ВМФ Росії, планують будувати з урахуванням досвіду російсько-української війни. Про це повідомляє пропагандистське "‎РИА Новости"‎.

Аналіз боротьби з українськими морськими дронами на Чорноморському флоті дозволив зробити висновок, що треба змінювати внутрішню конструкцію російських кораблів. Це стосується проходів, коридорів та розміщення екіпажу.

За словами росіян, основним завданням для захисників України є знерухомити корабель, а потім його добити. "‎Ми маємо забезпечити захист машинного відділення, це "вузьке місце" на всіх кораблях. Це серце корабля… І ми зробимо додатковий захист"‎, – заявив гендиректор корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов.

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"Ак Барс" будує для російського військово-морського флоту малі ракетні кораблі проектів 22800 "Каракурт", 21631 та інші водотоннажністю близько 1,5-2 тис т.

Зазначимо, що Україна вдало застосовує морскі дрони проти росіян, причому безекіпажні катери постійно модернізують. Окрім того, створюють і нові моделі БЕКів.

Російське суднобудування – останні новини

Нагадаємо, напередодні росяні вивели на перші випробування головний патрульний корабель льодового класу "Іван Папанін" проекту 23550, який іноді називають "‎бойовим криголамом".

Також нещодавно на Зеленодольському заводі імені Горького спустили на воду малий ракетний корабель "Ставрополь", який став 12-м представником проєкту 21631 "Буян-М".

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