Деталі угоди не розкриваються, але йдеться про посилення виробництва компонентів для критично важливих у тому числі й для України ракет.

Іспанія буде робити компоненти до PAC-3 MSE, які позитивно показали себе в Україні проти російських ракет. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що американська компанія Lockheed Martin тепер має нового партнера - виробника з Іспанії, який братиме участь у виробництві компонентів до ракет-перехоплювачів зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Це допоможе частково розв’язати проблему з вузькими місцями у виробництві дійсно надактуального у сьогоднішніх реаліях ЗРК", - стверджують експерти.

Як пише видання, йдеться про меморандум про взаєморозуміння з компанією Grupo Oesia, "щоб забезпечити потенційне майбутнє виробництво компонентів ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3. Так, іспанська компанія буде виробляти деталі PAC-3 MSE для міжнародних замовників.

"У рамках цього співробітництва після передачі технологій іспанська компанія Grupo Oesia буде виробляти вузькоспеціалізовані кабелі та джгути PAC-3 MSE. У Lockheed Martin відзначили, що це співробітництво "надасть Іспанії критично важливі промислові спроможності, укріпив її можливості комплексної протиповітряної та протиракетної оборони", - уточнює ЗМІ.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Європейський Союз не здатний посилити протиповітряну оборону України через відмову кількох країн. Про це пише Le Monde.

За даними видання, декілька країн, у тому числі Франція, не бажають розлучатися зі своїми найсучаснішими системами протиповітряної оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що передасть Британія Україні. За його інформацією, пакет включатиме передачу Storm Shadow та ракет інших типів, сотень одиниць бронетехніки та плавзасобів, а також боєприпасів.

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