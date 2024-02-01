У переліку є САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Вже в цьому році Міністерство оборони країни допустило до експлуатації у військах понад 40 зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

"Кодифікація - тобто допуск зразка ОВТ до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO - дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України". – зазначається в повідомленні.

В переліку самохідна артилерійська установка (САУ), міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА. В міноборони зазначають, що перелік безпілотників різних модифікацій, які застосовуються ЗСУ, збільшився у січні на вісім одиниць. При цьому додають, що також додалося вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

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"У переліку допущених до експлуатації в українському війську зразків також є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР )", - зазначено в повідомленні.

Сказано, що прийнято також два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Озброєння української армії: останні новини

Раніше Financial Times опублікувала лист, в якому канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Данії, Чехії, Естонії і Нідерландів закликають Євросоюз здійснити реальні дії щодо озброєння українських військ, оскільки партнери досі не передали Україні обіцяний 1 мільйон снарядів.

Сьогодні, 1 лютого, лідери країн-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі підтвердили підтримку України та надання Києву допомоги на 50 мільярдів євро.

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