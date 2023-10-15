На постачання ЗСУ прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, посилаючись на підписані відповідні накази. Як зазначається, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.
Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.
Забезпечення ЗСУ - сьогодні це варто знати
Днями Міноборони інформувало, що у період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва. Серед них, у тому числі 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до ЗСУ безпілотників в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць.
Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних та ударних дронів є пріоритетом для Міноборони. Зауважувалось також, що постачання БПЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії.
Вітчизняний військово-промисловий комплекс досі не в змозі забезпечити військо усім необхідним, тому фокусується на виробництві найбільш потрібного. Проте останні події свідчать про те, що саме зараз формується фундамент оновленого ВПК, який може стати одним з найпотужніших у світі.