Зокрема, на постачання української армії прийнято багатоцільовий вертоліт німецького виробництва.

На постачання ЗСУ прийняті чергові зразки військової техніки - вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, посилаючись на підписані відповідні накази. Як зазначається, багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

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Забезпечення ЗСУ - сьогодні це варто знати

Днями Міноборони інформувало, що у період з 22 лютого 2022 року Міністерством оборони України прийнято на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва. Серед них, у тому числі 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до ЗСУ безпілотників в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць.

Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних та ударних дронів є пріоритетом для Міноборони. Зауважувалось також, що постачання БПЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії.

Вітчизняний військово-промисловий комплекс досі не в змозі забезпечити військо усім необхідним, тому фокусується на виробництві найбільш потрібного. Проте останні події свідчать про те, що саме зараз формується фундамент оновленого ВПК, який може стати одним з найпотужніших у світі.

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