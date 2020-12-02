Функції виконання резолюцій покладено на МЗС, а виконавців зобов'язань по них має визначити уряд.

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях».

Текст відповідного документа оприлюднено на сайті глави держави.

«З метою забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004), від 27 квітня 2006 року № 1673 (2006), від 25 квітня 2008 року № 1810 (2008), від 20 квітня 2011 року № 1977 (2011), від 29 червня 2012 року № 2055 (2012) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) (резолюції Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях) постановляю: покласти відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року № 1540 (2004) та від 15 грудня 2016 року № 2325 (2016) на Міністерство закордонних справ України функції координатора виконання резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях», - йдеться в указі.

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Також «Кабінет міністрів має визначити міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на які відповідно до компетенції покладається виконання зобов'язань за резолюціями Ради Безпеки ООН стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та унеможливлення її використання в терористичних цілях».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: Тамара Отовська