В Африці створили найшвидший у світі квадрокоптер, - Business Insider

Деякі перехоплювачі ЗСУ здатні розвивати швидкість як пасажирський потяг, але дрон, створений парою ентузіастів літає значно швидше.

Поки між Україною та Росією триває гонка дронових технологій, ентузіасти далеко від лінії фронту розширюють межі можливостей невеликих квадрокоптерів – зокрема їхньої максимальної швидкості.

Як пише Business Insider, дует батька і сина з Південної Африки встановив новий рекорд Книги рекордів Гіннеса, розігнавши власноруч створений акумуляторний дистанційно керований квадрокоптер Peregreen V4 до швидкості 408 миль на годину (понад 650 км/год). Зокрема, Люк і Майк Белли здійснили рекордний політ 11 грудня 2025 року, про що Книга рекордів Гіннеса повідомила у січневій заяві.

"Хоча бойові дрони мають значно більше обмежень, досягнення Беллів демонструє, якими можуть стати ці апарати на полі бою в майбутньому. Воно також яскраво показує, наскільки доступними стають технології, релевантні для війни, для цивільних", - зазначають аналітики.

Відео дня

За їхніми словами, проєктування та збірку Peregreen V4 Белли детально задокументували на YouTube. У відео видно, як вони використовують 3D-принтер і доступні у вільному продажу комплектуючі.

Конструкція дрона – з куполоподібною головною частиною та чотирма гвинтами, що виходять із нижньої секції корпусу, – дуже нагадує сучасні дрони-перехоплювачі, які сьогодні доступні на українському ринку.

"Такі дрони були створені передусім як дешевий спосіб протидії російським баражувальним боєприпасам типу Shahed і вже стали одним із ключових елементів української протиповітряної оборони. Деякі з найшвидших перехоплювачів, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, здатні розвивати швидкість до 320 км на годину – приблизно як швидкісний пасажирський потяг", - зазначають аналітики.

Водночас українські розробники намагаються зробити квадрокоптери ще швидшими. Для дронів-перехоплювачів швидкість є критично важливою, адже вони мають наздоганяти та знищувати "Шахеди", а Росія постійно підвищує швидкість своїх ударних БпЛА.

Зокрема, дрон типу "Герань-2" (російська версія Shahed) здатен переносити бойову частину на сотні кілометрів зі швидкістю до 185 км на годину. Новіші реактивні версії "Шахедів", за оцінками, у деяких умовах можуть розганятися до 370 км на годину.

Одна з головних проблем надшвидких дронів полягає в тому, що їхні компоненти перегріваються при роботі на межі можливостей – йдеться про двигуни гвинтів, проводку та акумулятори, пояснює Business Insider.

У своїх відео Белли неодноразово фіксували моменти, коли під час тестів загорявся сам дрон або окремі його компоненти. Крім того, розробникам доводиться балансувати між аеродинамікою апарата та ефективністю пропелерів.

Українські виробники дронів стикаються з додатковими вимогами: їхні апарати мають нести бойове навантаження – зазвичай від 200 грамів до 1 кілограма вибухівки, бути достатньо маневровими, щоб перехоплювати рухомі повітряні цілі, а також придатними для масового виробництва. Й на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що країна вже виробляє близько 1 000 дронів-перехоплювачів на добу.

Рекорди проти реальності війни

Водночас рекорд Беллів був встановлений одним-єдиним дроном, який летів майже по прямій траєкторії.

Нинішній сертифікат Гіннеса став для дуету вже третім рекордом найшвидшого дрона у світі. Попередній рекорд належав австралійському розробнику Бену Біґґсу, чий дрон наприкінці минулого року досяг швидкості 626 км на годину.

До цього Peregreen V3 від Беллів літав зі швидкістю близько 584 км на годину влітку 2025 року, а у 2024-му пара встановила рекорд у 479 км на годину з подібною конструкцією.

За правилами Книги рекордів Гіннеса, претенденти мають здійснити політ у двох протилежних напрямках, після чого обчислюється середня швидкість – це дозволяє нівелювати вплив вітру.

Українські дрони: останні новини

Нагадаємо, в Україні розробляється власний аналог китайських дронів Mavic та планується запуск революційної системи Mission control і створення спеціальних підрозділів для полювання на ворожих операторів БПЛА.

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що наша країна активно працює над зменшенням залежності від китайських дронів й вже у січні відбудеться тестування такого БПЛА – аналога Mavic, але з більшою дистанцією польоту.

Вас також можуть зацікавити новини: