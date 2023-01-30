Йдеться про 14 танків, які канцлер ФРН Олаф Шольц раніше анонсував для України.

Стало відомо, з якої воїнської частини Берлін готовий передати обіцяні 14 танків Leopard 2 в рамках військової допомоги Україні.

За даними Westfalen Blatt, Бундесвер передасть танки, що належить 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади Міноборони ФРН.

Військова частина розташовується в Аугустдорфі, громаді в північно-західній частині ФРН. За даними ЗМІ, в її розпорядженні знаходиться 44 одиниці Leopard 2A6. Однак невідомо, чи всі вони перебувають у робочому стані. Також під питанням, чи посилить Бундесвер батальйон іншими танками після передачі бойових машин Україні.

Відео дня

У Westfalen Blatt уточнили, що 203-й танковий батальйон знаходиться в Литві в рамках місії НАТО "Розширена передова присутність".

"Танкісти Аугустдорфа знаходяться в країнах Балтії з серпня, і тепер їх чекають назад з танками. Німеччина планує поставити Leopard 2 в Україну наприкінці березня або на початку квітня. Поки неясно, чи будуть замінені танки, які заберуть у 203 танкового батальйону, і коли", - йдеться в повідомленні.

Поставка танків Leopard 2 Україні

24 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.

Вже 25 січня, уряд ФРН офіційно погодив передачу таких танків Україні й дозволив реекспорт іншим країнам.

Президент Володимир Зеленський дізнався про рішення Німеччини передати Україні бойові танки Leopard 2 під час інтерв'ю американському каналу Sky News.

Після дозволу Німеччини на реекспорт танків стало відомо, що Польщі потрібно кілька тижнів, щоб поставити танки Leopard в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: