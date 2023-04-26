До України поки прибув один з обіцяних дивізіонів протиракетної системи.

Повітряні сили показали перші кадри бойового чергування дивізіону Patriot в Україні. Зауважується, що першу батарею системи ППО/ПРО українські військові отримали у квітні 2023 року.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Україна відтепер зможе боротися з російськими ракетами типу Х-22, аеродинамічними цілями, працювати по балістичних цілях.

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Командувач ВПС уже встиг протестувати техніку й подякував країнам Заходу за передову систему.

Patriot в Україні - що відомо

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк уточнив, що йдеться про Patriot, обіцяні від США, Нідерландів та Німеччини.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що до України поки прибув один з обіцяних дивізіонів (батарей) протиракетної системи. Він додав, що Patriot вже заступив на бойове чергування.

За словами Ігната, завданням американських батарей ППО залишається прикриття об'єктів критичної інфраструктури. Водночас використання цих систем для знищення ракет С-300 на підльоті, наприклад, до Харкова, не є раціональним рішенням.

Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка має задекларовану здатність знищувати літаки противника на відстані до 160 км. Ракета має власну радіолокаційну головку самонаведення та швидкість до 4,1 Маха.

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