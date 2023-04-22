Проте повністю проблему можна вирішити завдяки передачі винищувачів F-16.

Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35, проте повністю проблему можна вирішити завдяки передачі винищувачів F-16. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Результат такий, що ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", - сказав він.

"Patriot, які прийшли - це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків СУ-35. Чекаємо ще SAMP/T, це теж комплекс більш далекобійний, і NASAMS, який обіцяли нам норвезькі партнери",- додав Ігнат.

Відео дня

За його словами, отримання систем Patriot дозволить тримати подалі на відстані ворожі російські літаки від кордонів України.

"Ми розуміємо, що повністю це проблему не вирішить. Повністю проблему можна вирішити завдяки F-16. Адже це та зброя, яка може оперативно реагувати і бути там, де треба", - додав він.

Літаки для України - що відомо

Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їх передачу ще не ухвалювали в жодній країні.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО. За його словами, українські військові льотчики можуть навчитися літати на F-16 менш ніж за півроку.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США.

11 квітня виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен заявив, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками.

Вас також можуть зацікавити новини: