Латвія передала для потреб Збройних сил України медичні легкоброньовані автомобілі.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
«Сьогодні завдяки зусиллям та підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо спроможності нашої військово-медичної служби. Потреба у такій техніці, на жаль, постійно нагальна», - зазначив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, ця сучасна техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.
Своєю чергою, надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України у її євроатлантичних прагненнях.
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