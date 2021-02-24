Автомобілі посилять спроможності військово-медичної служби.

Латвія передала для потреб Збройних сил України медичні легкоброньовані автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Сьогодні завдяки зусиллям та підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо спроможності нашої військово-медичної служби. Потреба у такій техніці, на жаль, постійно нагальна», - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, ця сучасна техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

Своєю чергою, надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України у її євроатлантичних прагненнях.

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Автор: Юлія Янкевич