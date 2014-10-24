Кремль: справжні санкції вводить РБ ООН, все інше - тиск

Про це заявив журналістам глава адміністрації російського президента Сергій Іванов, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожMoody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії

"Ви знаєте, може бути, я різко висловлюсь, але я дійсно так вважаю - ізолювати Росію просто неможливо, та й не збирається весь світ нас ізолювати. Адже нас же не весь світ ізолює. Вводять так звані санкції. Я не випадково кажу "так звані", тому що справжні санкції вводить Рада Безпеки ООН, а всі інші спроби тиску, а не санкції", - сказав Іванов.

Нагадаємо, ряд країн Європи та США ввели санкції проти Росії через конфлікт в Україні.