Кремль: справжні санкції вводить РБ ООН, все інше - тиск
01:40, 24 жовтня 2014Світ
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Ізолювати Росію неможливо, справжні вводить санкції РБ ООН, а все інше - спроби тиску
У Кремлі вважають, що Росію ізолювати неможливо / flickr.com/idecrease
Про це заявив журналістам глава адміністрації російського президента Сергій Іванов, повідомляє РИА Новости.
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"Ви знаєте, може бути, я різко висловлюсь, але я дійсно так вважаю - ізолювати Росію просто неможливо, та й не збирається весь світ нас ізолювати. Адже нас же не весь світ ізолює. Вводять так звані санкції. Я не випадково кажу "так звані", тому що справжні санкції вводить Рада Безпеки ООН, а всі інші спроби тиску, а не санкції", - сказав Іванов.
Нагадаємо, ряд країн Європи та США ввели санкції проти Росії через конфлікт в Україні.
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