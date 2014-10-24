Іноземці стали рідше їздити в Росію в цьому році

Про це повідомили в прес-службі Федеральної міграційної служби Російської Федерації (ФМС РФ) з посиланням на главу відомства Костянтина Ромодановського.

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"На сьогоднішній день у нас фіксується падіння в'їздів, я кажу про персоналії, на 7%. У середині року, цей показник був мінус 20%. Але за рахунок подій в Україні, він у значній мірі зменшився", - сказав він.

За словами Костянтина Ромодановського, в цьому році, в Росії всього в'їхало 14,8 млн іноземних громадян. Станом на 23 жовтня на території Росії знаходяться 11,6 млн іноземців. Серед них, найбільше громадян країн СНД.

"Якщо говорити про країни походження, то 82% - це країни СНД, 8% - країни Європейського союзу", - підкреслив глава ФМС РФ.

На сьогоднішній день, за даними ФМС РФ, найбільше в Росії знаходиться громадян України - 2,6 млн осіб, Узбекистану - 2,4 млн осіб, Таджикистану - понад 1,1 млн осіб. Серед іноземців не з країн СНД найбільше в Росії знаходиться китайців, німців, американців, англійців і громадян Туреччини.

"Якщо говорити про країни не СНД, то на першому місці Китай - 283 тис. громадян Китаю зараз перебувають в Російській Федерації, на другому місці Німеччина - 247 тис. осіб, на третьому місці - громадяни США - їх 144 тис. осіб, на четвертому і п'ятому місцях громадяни Великобританії і Туреччини - їх приблизно по 112 тис. осіб", - зазначив Костянтин Ромодановський.