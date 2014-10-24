Путін: «Ми не вимагаємо особливого місця під сонцем»

Росія не претендує на якесь глобальне лідерство, але розраховує на шанобливе ставлення до своїх інтересів, заявив президент РФ Володимир Путін, передають РИА Новости.

"Росія не претендує на якесь глобальне лідерство. Теза про те, що Росія претендує на якусь винятковість, абсолютно помилкова. Ми не вимагаємо якогось особливого місця під сонцем, просто виходимо з того, що всі учасники міжнародного спілкування повинні поважати інтереси один одного. Ми готові поважати інтереси наших партнерів, і розраховуємо на таке ж ставлення до наших інтересів", - сказав Путін.

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Раніше Путін назвав США «нуворишами» і звинуватив Америку в розпалюванні конфлікту в Україні. Також він заявив, що Росія не розпалювала конфлікт в Україні. Крім того, він пригрозив США, що вони пошкодують про введені санкції проти РФ.