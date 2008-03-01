Росія у Раді Безпеки ООН отримала в ”спадок” іранську проблему

Росія сьогодні приймає головування у Раді Безпеки ООН.

Як передає ІТАР-ТАРС, очікується, що вже в перші дні, коли постпред Росії при ООН Віталій ЧУРКІН очолить Раду, там може відбутися голосування по резолюції, що посилює санкції відносно Ірану. Членам РБ ООН не вдалося узгодити проект документа і провести голосування в лютому.

Крім цього позапланового, наміченого попередньо на понеділок, 3 березня, заходу, в рамках свого головування в РБ Росія має намір протягом березня провести обговорення ряду серйозних міжнародних проблем.