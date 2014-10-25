Американський школяр, який влаштував стрілянину, застрелився
02:38, 25 жовтня 2014Світ
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Стрілянина в школі Мерісвіль-Пилчак почалася приблизно о 10:45 за місцевим часом (20:45 кск).
Влаштував стрілянину американський школяр покінчив з собою
Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах, крім одного загиблого в результаті стрілянини, четверо отримали поранення, з яких троє зараз госпіталізовані у важкому стані, передає РБК.
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За інформацією місцевого видання Q13 FOX, інцидент стався в шкільній їдальні. Нападник був озброєний пістолетом Beretta 40 калібру. Про можливі мотиви нападника поки не повідомляється.
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