Американський школяр, який влаштував стрілянину, застрелився

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах, крім одного загиблого в результаті стрілянини, четверо отримали поранення, з яких троє зараз госпіталізовані у важкому стані, передає РБК.

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За інформацією місцевого видання Q13 FOX, інцидент стався в шкільній їдальні. Нападник був озброєний пістолетом Beretta 40 калібру. Про можливі мотиви нападника поки не повідомляється.