Американський школяр розстріляв однокласників через глузування

В результаті події постраждали чотири людини, двоє загинули, в тому числі і сам стрілець. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN.

За даними очевидців, вранці близько 10:00 за місцевим часом юнак зайшов у шкільну їдальню, наблизився до столика, де сиділи його однокласники, а потім вистрілив у них приблизно шість разів. Потім Фрайберг вийшов з їдальні і продовжив стрілянину. Пізніше він, як зазначається, застрелився.

Читайте такожУ США учень відкрив стрілянину в школі: шестеро людей поранені - ЗМІ

У школі почалася паніка. Багато хто подумав, що хтось включив пожежну сигналізацію, але вчителі повідомили про стрілянину в поліцію і звеліли всім залишатися в класах. Всього в школі навчається 2,5 тисяч осіб. Рятувальники і правоохоронні органи згодом успішно провели евакуацію.

Фрайберг любив полювати і вмів поводитися зі зброєю. Як повідомляє Hollywoodlife, гвинтівку, якою він, ймовірно, скористався в день трагедії, батьки подарували йому на день народження. «Напевно, це найкращий подарунок», - похвалився хлопець у Twitter.

Знайомі Фрайберга розповіли, що він був популярним учнем у школі. Однак зовсім недавно зазнав глузувань з боку однокласників. За іншими відомостями, одна з дівчат відмовилася піти з ним на побачення, через що юнак був на неї злий.

Читайте такожАмериканський школяр, який влаштував стрілянину, застрелився

У четвер, 23 жовтня, він написав своє останнє повідомлення: «Це не може тривати ... Це більше не буде продовжуватися».

Як зазначає Associated Press, до цього випадку стрілянина в школі у Сіетлі сталася 5 червня. Тоді загинула одна людина, ще двоє постраждали.