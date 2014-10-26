У США розробили два нових способи виявлення Еболи

Як передає Reuters, нові тести були розроблені компанією BioFire Defense, яка знаходиться в Солт-Лейк-Сіті.

За останніми даними ВООЗ, кількість загиблих від вірусу Ебола досягло 4922, а загальне число заражених склало 10 141 чоловік, повідомляє Росбалт.

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Основна кулькість смертей припадає на три країни Західної Африки - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне. Там померли від лихоманки 4912 хворих.

Дані ВООЗ включають інформацію про поширення Еболи в Нігерії, Сенегалі, поодинокі випадки в Іспанії, США, а також одну смерть у Малі, де загинула дворічна дівчинка. Понад 40 осіб, які контактували з нею, в даний час утримуються в умовах карантину.