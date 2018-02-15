Обігнала всіх героїв Marvel: фільм "Чорна пантера" побив кілька рекордів ще до своєї прем'єри (відео)

Блокбастер "Чорна пантера" встановив рекорд в IMAX і Twitter. Жоден з фільмів Marvel до цього моменту не обговорювали з такою інтенсивністю.

Фільм студії Marvel "Чорна пантера" встановив нову серію рекордів ще до виходу в широкий прокат. Як стверджує видання Variety з посиланням на керівництво компанії IMAX, картина обігнала за кількістю проданих квитків всі проекти, що входять до всесвіту героїв Marvel.

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"Цей фільм дуже точно відповідає духу часу. І попередній продаж квитків - наочне свідчення. При цьому імпульс і не думає згасати", - прокоментував глава IMAX Грег Фостер. За його словами, на відміну від інших подібних фільмів, продажу квитків на сеанси яких досягають свого піку приблизно за десять днів до релізу, "Чорна пантера" демонструє зростання безпосередньо перед виходом в прокат. "Це просто неймовірно", - додав він.

Раніше проект також встановив рекорд швидкості реалізації квитків в системі найбільшого продавця - компанії Fandango, пише Playground.

Крім цього, "Чорна пантера" очолила рейтинг соціальній мережі Twitter за кількістю обговорень. Жоден з фільмів Marvel до цього моменту не обговорювали з такою інтенсивністю.

Що стосується прогнозів за касовими зборами в Північній Америці в перші вихідні, то вони знову збільшені. Згідно з останніми даними, картина може стартувати з астрономічним результатом - 170 мільйонів доларів.