Суд визнав неконституційним імміграційний указ Трампа

Указ Трампа є проявом дискримінації на релігійному підґрунті.

Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів із низки мусульманських країн, є неконституційним.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на рішення суду, передає РБК.

Суд розглянув скарги на указ, підписаний американським президентом, які були подані низкою громадських та правозахисних організацій.

Читайте такожТрамп оприлюднив принципи імміграційної політики, основний - скасування "зеленої карти"В тексті офіційного рішення суду, список організацій та осіб, які виступили проти указу Трампа склав близько семи сторінок.

Більшість суддів дійшла висновку, що рішення Трампа є неконституційним і «зіпсовано ворожим ставленням до ісламу».

Як додає Голос Америки, указ Трампа є проявом дискримінації на релігійному підґрунті.

Апеляційний суд 4-го округу в Річмонді став другим федеральним апеляційним судом, який виніс постанову проти указу Трампа, який був анонсований у вересні минулого року.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США повністю задовольнив запит Білого дому на введення обмежень на поїздки в США для громадян 8 спеціально визначених країн.